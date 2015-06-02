ВМС США показали, как российский бомбардировщик летал над Черным морем

"Росс" зафиксировал полет российского Су-24, когда работал в международных водах. "Росс" продолжил свою миссию после наблюдения за возвращением самолета на базу, пишет Украинская правда .

"Росс" не действовал агрессивно и не уклонялся от выполнения запланированной операции. Действия экипажа были и остаются профессиональными. Моряки "Росса" отметили, что Су-24 не имел никакого оружия - его "фланги" были чистые ", - говорится в сообщении.

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Ранее российские СМИ сообщили, что инцидент произошел у берегов аннексированного Крыма, в ходе которого российский самолет якобы заставил отойти эсминец в нейтральные воды в восточной части Черного моря, поскольку "вел себя провокационно и агрессивно, что вызвало беспокойство операторов станции слежения и экипажей кораблей Черноморского флота".