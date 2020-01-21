В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

Смерть 85-летней пенсионерки произошла вследствие остановки сердца.

Невестку Никиты Хрущева Галину Шумову нашли мертвой в Москве в квартире на Ломоносовском проспекте, 18.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ее тело обнаружил внук, правнук бывшего первого секретаря ЦК КПСС.

Шумова была женой сына Никиты Хрущева Сергея, долгое время жила с ним в США, потом вернулась в Россию.

"Смерть 85-летней пенсионерки произошла вследствие остановки сердца, следов насилия не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован.