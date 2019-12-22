цей матеріал доступний українською

Горбачев пошел на поправку после госпитализации с воспалением легких

14:57, 22 декабря 2019
Мир
100 0
Горбачев рассказал журналистам о своем здоровье / УНИАН

Читайте такжеЭкс-советник Горбачева назвал главную ошибку Путина на "нормандском саммите"

Об этом он сам сообщил в интервью «Интерфаксу». По словам политика, «болезнь (воспаление легких) отступает», и он «идет на поправку».

"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения. Кроме того, была издана книга Горбачева.  

О госпитализации Михаила Горбачева стало известно 19 декабря.

25 апреля 2019 года также сообщалось, что Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Михаил Горбачев