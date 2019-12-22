Горбачев пошел на поправку после госпитализации с воспалением легких

Политик отметил, что в уходящем году ему удалось сделать немало.

Состояние здоровья первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева улучшается.

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Об этом он сам сообщил в интервью «Интерфаксу». По словам политика, «болезнь (воспаление легких) отступает», и он «идет на поправку».

"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения. Кроме того, была издана книга Горбачева.

О госпитализации Михаила Горбачева стало известно 19 декабря.

25 апреля 2019 года также сообщалось, что Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.