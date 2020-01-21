Washington Post: Россия снова вмешивается в выборы США, и Конгресс должен ее остановить

Вашингтон до сих пор ничего не сделал для того, чтобы вмешательство в выборы стоило российским агентам очень дорого.

Военная разведка России пыталась взломать компьютерную сеть газовой компании в Украине, которая оказалась в эпицентре дела об импичменте президента США? А почему бы и нет?! Тревожит то, что такой была реакция на отчет компании по кибербезопасности о том, что ГРУ с помощью «фишинга» атаковало Burisma Holdings.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, добавляя, что отчет спровоцировал рассуждения о том, не использует ли Кремль похищенные материалы для будущего воздействия на избирателей в США. Другая фирма не смогла подтвердить, что именно ГРУ стоит за атакой против украинской компании. Если это так, инцидент может быть очередным примером того, как Россия постоянно саботирует своего соседа.

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Но существует еще одна убедительная причина верить, что агенты Владимира Путина стоят за атакой. Собственно, потому что их «отпечатки пальцев» везде. Потому что они делали так и раньше. А еще потому, что США не дали им убедительных причин больше так себя не вести.

Последнее, наверное, самое важное. Политические кампании могут усилить свою защиту, а платформы могут более агрессивно модерировать манипуляции. Но полная неуязвимость невозможна. Россия выигрывает до тех пор, пока избиратели верят, что их демократия под угрозой манипуляций. Даже если Москва не делает ничего такого активно. Однако, сохраняется недоверие ко всему: от сообщений в Facebook до подсчета голосов. Именно это недоверие заставила людей автоматически подозревать, что атака против Burisma была попыткой ГРУ завладеть компроматом на бывшего вице-президента США Джо Байдена ради дальнейшего использования на американской территории.

Полная неуязвимость невозможна, но возможно сдерживание. Если Россия знает наверняка, что она заплатит высокую цену за вмешательство, у нее будет меньший аппетит к такому поведению. Сенатор Крис Ван Холлен на прошлой неделе продолжил свой «крестовый поход» по продвижению «Закона о сдерживании», созданного обеими партиями. Он предусматривает автоматическое введение секторальных санкций против России, если она вновь возьмется за свое.

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Ключевые пункты этого законопроекта были рекомендованы к рассмотрению в рамках нынешнего оборонного бюджета. Но республиканцы в последний момент изменили свою позицию и отказались их рассматривать. Теперь Ван Холлен сказал, что его коллега-республиканец в Сенате Майк Крапо хочет добиться продвижения вперед.

Российское полномасштабное наступление против американской демократии в 2016 году возмущает. Возмущает, что Россия, судя по всему, планирует сделать это снова. И возмущает то, что президент Трамп не высказывается против этого.

«Будет так же возмутительно для нас, если мы просто будем сидеть здесь и ничего не сделаем, зная о намерениях России на 2020 год», - сказал Ван Холлен.