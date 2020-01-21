CNN: Команда Трампа считала Украину «простофилей» и это была большая ошибка

Киев слишком хорошо разбирается в коррупционных играх, чтобы можно было давить на него с помощью шантажа и подкупа.

Это был худший условный «угол улицы» для преступной сделки. Соратники президента Дональда Трампа, наверное, думали, что Украина – легкое место для вымогательства. Погрязлая в коррупции и бедности, она могла даже казаться «слабаком», привыкшим или даже открытым к тому, что можно было бы назвать взяточничеством.

На фоне начала рассмотрения дела об импичменте, запущенного после многих месяцев кампании по давлению на Украину с требованиями начать расследование против политического соперника, становится очевидно, что это был вопиющий просчет. Как пишет CNN, сначала был цинизм. Украинцы привыкли к тому, что их угнетают, особенно Москва, которая некогда была для них имперским властелином и даже теперь отказывается отпускать свои бывшие вотчины.

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Даже советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон как-то назвал давление на Украину «наркосделкой». И требования начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына начали ставить новому президенту Украины, чья победа на выборах стала символом отрыва от коррумпированного прошлого с олигархами и каннибалистскими политическими элитами, которые довели страну до тяжелого положения за годы независимости.

«Представьте, что это ваш первый контакт с единственной в мире супердержавой. Ее главнокомандующий пытается заставить вас начать расследование против сына его политического оппонента. За это вы получите военную помощь США, которая, казалось, у вас уже была и вам нужна для борьбы против наглого, завоевательного соседа. Даже для Киева, чье название нельзя написать без демонстрации позиции относительно десятилетий советской надругательства, это была подложенная свинья», - говорится в статье.

Также это был очень дилетантский поступок. Коррупция на пространстве бывшего СССР – это не сфера, в которую так легко зайти. Нельзя просто прийти с чемоданом наличных и уйти через 10 минут после того, как сделка будет закреплена рукопожатием. Она очень локальная. Страсти кипят. Коррупция – это про семейную вражду и старых врагов. Часто она слишком запутанная даже для инсайдеров. Иностранцам обычно не хватает ощущения этих тонкостей. И такие, как Руди Джулиани, считаются плохими заговорщиками.

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Недавнее кошмарное прошлое сделало Украину неуязвимой к «дельцам-аматорам». Начало рассмотрения импичмента Трампа почти совпал с 15-й годовщиной Оранжевой революции. 23 января 2005 года Виктор Ющенко стал президентом. Он был кандидатом, который стал жертвой загадочного отравления и остался с обезображенным лицом. Он возглавил мирный уличный протест, который не позволил возглавить страну пророссийскому кандидату. Оранжевая революция стала первой мирной «цветной революцией», которые не позволили Москве сохранить контроль над соседом. Но с того времени Украина пережила значительно больше, чем отравление своего президента. Она пережила больше, чем большинство стран способны выдержать.

Ющенко быстро испачкался коррупцией. И Украина упала в руки пророссийского кандидата Виктора Януковича, который пришел к власти в 2010 году. Он слишком сильно раскачал маятник в сторону Москвы в 2014-м, когда отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это повлекло масштабные уличные протесты. В этот раз все прошло с применением насилия. Специальные отряды полиции с АК-47 стреляли в участников протестов, вооруженных лишь деревянными щитами.

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На Майдане Незалежности в Киеве произошла настоящая бойня. Это была вторая революция за десятилетие. Янукович сбежал в Россию, а простые украинцы ворвались в его особняк, забитый предметами роскоши, такими как золотой батон и ферма страусов. Поместье не разграбили. Участники протестов сказали, что не хотели делать «то же самое, что и он».

После этого разгневанная Россия устроила два вторжения в Украину: сначала в Крым, а затем в Донецк. Мир отреагировал санкциями, но не предоставил реальную военную поддержку. Поэтому крошечная, плохо вооруженная и зараженная московскими агентами украинская армия собрала силы в кучу и выбила боевиков из городов, таких как Славянск. Москве пришлось отправлять регулярные войска, чтобы захватить стратегические города, такие как Дебальцево в 2015-м, прежде чем война скатилась к нынешней отвратительной и опасной ничьей. Около 13 тысяч человек погибли. Миллионы были вынуждены переехать в другие города, а украинский промышленный регион на востоке был заблокирован, вероятно, навсегда.

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Короче говоря, команда Трампа решила, что, хорошо зная о сути коррупции, Украина почему-то останется наивной. Что после 15 лет страшной борьбы за независимость и после отказа от роли постсоветского простака ее президент, который играл политика лишь в кино, просто на все согласится и начнет расследование против Хантера Байдена.

Если нужны еще доказательства того, что команда Трампа «не на того напала», можно сравнить реакции американцев и украинцев, которых разоблачили. Большинство украинских чиновников просто исчезли. Изредка их под дверью ждали репортеры. Они не добавили грязи в беспорядок, который возник. Президент Зеленский почти ничего не сказал о ситуации. Приспешники Трампа же почти не умолкали.

«Просто попробуйте представить уныние клиентов киевского ресторана, если бы они вообразили, что видели посла США, который говорил с Трампом по телефону в общественном месте о потенциальных расследованиях. Попробуйте представить себе реакцию на это простых украинцев, которые десятилетиями жили под угрозой, что их прослушивает КГБ. Если бы они поняли, что отдаленные коммивояжеры Трампа беззаботно писали друг другу о слежке за дипломатом США в Киеве. Это разбило бы их веру», - говорится в статье.

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Искусство коррупции в постсоветских странах – это делать вид, что она не может даже существовать. Что только правительственная зарплата и прежние успехи в роли бизнесмена могут дать возможность отправить своих детей на учебу в престижный университет или купить дом вблизи Центрального парка в Нью-Йорке. Эти американцы были лишь комиками, которые пришли с клоунскими трюками к мастерам коррупции.

Может именно поэтому на фоне рассмотрения импичмента Трампа военная помощь США до сих пор поступает в Украину. Зеленский до сих пор президент и способен спокойно наблюдать, как эта пуля пролетает мимо него. Украинцы только удивляются: «Что это было?», - и возвращаются к своим настоящим ежедневным неприятностям. И какое же из связанных с ситуацией расследований Украина открыла? То, которое касается подозрений о незаконной слежке за послом США, уволенного Трампом. Мари Йованович, чьи родители бежали от СССР и нацистов, стала гражданкой Америки только в 18 лет. Украину считали простофилей, но она только что отвергла «наркосделку».