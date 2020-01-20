NRC Handelsblad: За Йованович в Киеве мог следить поклонник Трампа из Нидерландов

Нидерландец посылал политику-республиканцу сообщения о наблюдении за американским послом в Украине.

Нидерландец, похоже, оказался в центре кампании окружения президента Дональда Трампа в Украине. 52-летний Антониус Рихард де Калуве в выходные признал, что именно он отправлял информацию политику-республиканцу об американском после в Украине в Киеве Мари Йованович.

До сих пор остается много вопросов о том, что кто такой Де Калуве. Во всяком случае, он, кажется, чрезвычайно активным сторонником Трампа, который смог связаться с окружением американского президента. Но кто он на самом деле: шарлатан или шпион? Об этом пишет нидерландское издание NRC Handelsblad.

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Палата представителей на прошлой неделе опубликовала новую информацию в деле об импичменте против Трампа. В новых данных упоминается о том, что кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Роберт Хайд передавал бизнесмену Льву Парнасу информацию о после Мари Йованович. Бизнесмен был партнером Руди Джулиани, личного адвоката американского лидера. Сейчас Парнаса подозревают в финансовом мошенничестве. В прошлом году Хайд присылал ему сообщения о том, что за послом в Киеве следят.

Или это действительно был шпионаж, еще предстоит выяснить. Прокуратура Украины открыла уголовное расследование. ФБР тоже собирается провести свое исследование. Все это говорит, что по крайней мере власть в обеих странах воспринимает подозрения всерьез. Демократы говорят, что ситуация вокруг Йованович «очень тревожная».

О роли Де Калуве стало известно в прошлую пятницу, когда Роберт Хайд написал на Twitter, что нидерландец был источником информации о Йованович. Он признался, что скопировал некоторые сообщения и переслал их Парнасу. В комментариях американских СМИ Де Калуве сначала все отрицал. Но через день после того новая порция информации от Палаты представителей подтвердила, что сообщение действительно от него.

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Сначала он прислал фото Йованович с подписью: «Проверь мои контакты. Я дам тебе адрес на следующей недели». Позже он прислал новое сообщение: «Ничего не изменилось. Она до сих пор не двигается, они проверят опять сегодня чуть позже». Затем нидерландец написал: «Подтверждено, кто-то там есть внутри», - а позже добавил: «Эй, братан, скажи, а какой следующий шаг».

Нидерландец, который родился в Бельгии, через своего представителя признал, что отправлял упомянутые сообщения. Однако, он называет свое общение с Хайдом «смешной ерундой» и утверждает, что не был причастен к слежке за Йованович. По словам Де Калуве, это все были шутки. А его отношения с Хайдом были в основном «товарищескими».

Социальные сети свидетельствуют, что Де Калуве большой поклонник Трампа. Большая часть информации на его странице в Facebook была удалена. Но сначала там было много фото и видео, которые свидетельствовали, что у него был доступ к Трампу и его окружения. В конце 2018 года он опубликовал фото, на котором президент США подписывал для него кепку вблизи президентского самолета. Нидерландец также был на новогодней вечеринке Трампа, откуда выложил видео. Также он фотографировался с Хайдом и разными республиканцами из окружения президента США.