"Импичмент навеки" или "конец цирка": политики в США высказались перед решающим этапом дела против Трампа

Процесс импичмента, как отмечает NPR, начнется 21-го января.

Процесс импичмента в сенате США будет "честным" и "будет соответствовать правилам", а закончится оправданием президента США.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец Тед Круз, комментируя начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате США, где большинство имеет Республиканская партия, передает «Голос Америки».

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"Политизированный цирк, который мы видели в Палате представителей, истек", - заявил Тед Круз, - "В отличие от Палаты представителей, мы дадим президенту США полную и справедливую возможность защищать себя. После этого мы рассмотрим данный вопрос, исходя из конституционных стандартов относительно импичмента. Конституция называет основаниями для объявления президенту импичмента - тяжкие преступления и правонарушения (high crimes and misdemeanors - англ.). Статьи импичмента, переданные из Палаты представителей, не соответствуют этим стандартам и не вменяют президенту ни одного противоправного поведения. Поэтому в конце этого процесса, после честного рассмотрения, президент будет оправдан и мы покончим с этим конституционным цирком, этим политическим фарсом, который начался в Палате представителей. Это - начало конца издевательства над Конституцией", - заявил Круз в видеообращении.

Между тем, конгрессвумен-демократ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в интервью популярному ведущему Биллу Махеру заявила, что Трампу объявлен "импичмент навеки".

"Если бы президент сейчас слушал, я бы сказала ему, что ему объявлен импичмент навеки, и это произошло потому, что он использовал должность президента для того, чтобы повлиять на другую страну ради своей личной и политической выгоды. Сделав это, он подорвал нашу национальную безопасность, он пренебрег присягой защищать Конституцию и поставил под угрозу наши выборы”, - приводит слова Пелоси издание The Hill.

В среду демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США после голосования отправило в Сенат статьи импичмента президента США Дональда Трампа. Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию в связи с его контактами с лидерами Украины в прошлом году, отмечает издание The Hill.

Процесс импичмента, как отмечает NPR, начнется 21-го января. На процессе будет председательствовать глава Верховного суда США Джон Робертс. Законодателям запрещено говорить и использовать мобильные устройства. Вопросы передаются в письменной форме.

В качестве стороны обвинения выступят избранные демократами в Палате представителей США менеджеры по импичменту. Защищать президента будет юридический советник Белого дома и члены юридической команды Трампа. Белый дом не принимал участия в рассмотрении вопроса импичмента в Палате представителей, которое закончилось объявлением там импичмента президенту, и назвал этот процесс "фикцией".