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На центральном стадионе Australian Open заработали гендерно-нейтральные туалеты

14:48, 20 января 2020
Мир
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На центральном стадионе Australian Open открыли туалеты для всех гендеров / Фото: Ajnj - theage.com.au

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На арене Рода Лэйвера открыли два гендерно нейтральных туалета, сообщает ТСН со ссылкой на The Age.

"Туалеты для всех гендеров. Пожалуйста, пользуйтесь уборными, в которых вам наиболее комфортно. Этим могут пользоваться все, независимо от гендерной идентичности", - написано на табличке у входа.

При этом, как сообщается, традиционные женский и мужской туалеты на стадионе также работают.

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