На центральном стадионе Australian Open заработали гендерно-нейтральные туалеты
14:48, 20 января 2020Мир
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При этом традиционные женский и мужской туалеты на стадионе также работают.
На центральном стадионе Australian Open открыли туалеты для всех гендеров / Фото: Ajnj - theage.com.au
На центральном стадионе Australian Open-2020 появилось интересное нововведение - гендерно-нейтральные туалеты.
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На арене Рода Лэйвера открыли два гендерно нейтральных туалета, сообщает ТСН со ссылкой на The Age.
"Туалеты для всех гендеров. Пожалуйста, пользуйтесь уборными, в которых вам наиболее комфортно. Этим могут пользоваться все, независимо от гендерной идентичности", - написано на табличке у входа.
При этом, как сообщается, традиционные женский и мужской туалеты на стадионе также работают.
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