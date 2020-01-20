На центральном стадионе Australian Open заработали гендерно-нейтральные туалеты

При этом традиционные женский и мужской туалеты на стадионе также работают.

На центральном стадионе Australian Open-2020 появилось интересное нововведение - гендерно-нейтральные туалеты.

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На арене Рода Лэйвера открыли два гендерно нейтральных туалета, сообщает ТСН со ссылкой на The Age.

"Туалеты для всех гендеров. Пожалуйста, пользуйтесь уборными, в которых вам наиболее комфортно. Этим могут пользоваться все, независимо от гендерной идентичности", - написано на табличке у входа.

При этом, как сообщается, традиционные женский и мужской туалеты на стадионе также работают.