В Италии случайно нашли украденную картину Климта (фото)

Картину более 20 лет прятали в одной из стен итальянской галереи.

В Италии двое садовников случайно нашли картину австрийского художника Густава Климта «Портрет дамы», которую похитили почти 23 года назад. Эксперты подтвердили, что полотно является оригиналом. Об этом пишет The Guardian. Читайте такжеСтоличные музеи приглашают на дни открытых дверей в январе Картину, которую оценивают в 60 миллионов евро, нашли во дворе галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца. Двое садовников убирали плющ со стен галереи и обнаружили металлическую панель. Когда же мужчины ее открыли, то увидели полотно. Сейчас правоохранители ищут причастных и расследуют обстоятельства преступления. Как сообщал УНИАН, мужчина атаковал картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", хранящейся в лондонской галерее Tate Modern.

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