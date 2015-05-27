Куратор Гиркина отказался везти мощи Владимира в Украину

Мощи пронесут по территории России и Беларуси, рассказал он Дождю в среду, 27 мая.

«Политическая обстановка (в Украине - ред.) всем известна. К сожалению, мы не можем обеспечить безопасность в данный момент, поэтому мощей в Украине не будет», - сказал он.

Он рассказал, что мощи были обнаружены при раскопах Десятинной церкви, которая находится в Киеве, в 1635 году. Митрополит Киевский Петр Могила направил мощи князя Владимира в дар правящему тогда царю Михаилу Федоровичу.

«На Украину мы не поедем, но будем возить мощи, привезенные оттуда», — сказал Малофеев.

Читайте такжеВ России опубликовали план Кремля по оккупации Украины: начать хотели с Харькова и КрымаСправка. Константин Малофеев - российский бизнесмен, глава инвестфонда Marshall Capital, позиционирует себя как православный.

Малофеев, вероятно, является непосредственным куратором российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова) и руководил развязыванием войны на Донбассе весной 2014 года. Также замечен в связях с европейскими ультраправыми.

На контакты Гиркина и Малофеева указывали как российские, так и украинские СМИ. В частности, Гиркин проводил разведывательную деятельность в Украине под прикрытием РПЦ, например, он "охранял" Дары Волхвов, когда их привезли в Украину зимой 2014-го года.

14 апреля 2014 года СБУ опубликовала перехват переговоров Гиркина и Малофеева, в которых боевик отчитался куратору об атаке на украинских силовиков (тогда погиб офицер "Альфы" Геннадий Биличенко - ред.). Малофеев похвалил подчиненного и с веселым смехом заметил, что тот "хорошо отметил праздник" (Вербное воскресенье).

22 июля 2014 года ГУ МВД Украины открыло дело против Малофеева по обвинению в финансировании терроризма (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Запись переговоров Гиркина с Малофеевым (с 04:09)