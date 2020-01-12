"Лучше б я был на борту": командующий КСИР извинился за сбитие украинского самолета

Ранее КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ в Иране.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке, сообщает CNN.

"Мне никогда не было так стыдно в своей жизни... Мы сделали ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, но это было неумышленно... За всю свою жизнь я настолько не жалел, как сейчас. Никогда", - сказал он.

Салами добавил, что надеется на то, что им простит Бог, иранский народ и семьи погибших.

"Лучше б я был на борту и сгорел вместе с ними", - сказал командующий КСИР.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.