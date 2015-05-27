В Москве экс-балерина Большого театра выбросилась из окна суда

Она была женой бывшего режиссера МХАТа Леонида Монастырского, с которым долгое время судилась за квартиру, сообщает Дождь.

Вероятно, ее не устроило решение суда. Пока судья находился в совещательной комнате на вынесении решения по гражданскому делу, она прыгнула в окно и приземлилась на козырек.

Читайте такжеПоследняя воля выдающейся балерины: прах Майи Плисецкой развеют над Россией

"Скорая помощь" не обнаружила у женщины телесных повреждений.