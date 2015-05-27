В Москве экс-балерина Большого театра выбросилась из окна суда
02:03, 27 мая 2015Мир
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Из окна Пресненского суда Москвы выбросилась бывшая балерина Большого театра Ирина Дмитриева.
В Москве экс-балерина выбросилась из окна суда / anyatank.ru
Она была женой бывшего режиссера МХАТа Леонида Монастырского, с которым долгое время судилась за квартиру, сообщает Дождь.
Вероятно, ее не устроило решение суда. Пока судья находился в совещательной комнате на вынесении решения по гражданскому делу, она прыгнула в окно и приземлилась на козырек.
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"Скорая помощь" не обнаружила у женщины телесных повреждений.
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