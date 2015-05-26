Капитолий открылся после эвакуации - СМИ

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой Reuters, которое цитирует полицию.

Пресс-секретарь полиции Капитолия отметил, что причина, по которой сработал сигнал тревоги, не найдена.

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Как сообщал УНИАН, американская полиция эвакуировала людей из здания конгресса США. Эвакуация произошла после того, как сработал сигнал тревоги.

Подробности о причинах эвакуации неизвестны, но сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проверили здание на наличие возгораний.