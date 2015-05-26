Капитолий открылся после эвакуации - СМИ
23:40, 26 мая 2015Мир
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Здание Капитолия снова открыто после того, как в нем прошла эвакуация.
REUTERS
Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой Reuters, которое цитирует полицию.
Пресс-секретарь полиции Капитолия отметил, что причина, по которой сработал сигнал тревоги, не найдена.
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Как сообщал УНИАН, американская полиция эвакуировала людей из здания конгресса США. Эвакуация произошла после того, как сработал сигнал тревоги.
Подробности о причинах эвакуации неизвестны, но сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проверили здание на наличие возгораний.
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