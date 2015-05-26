Иракские войска начали наступление на город Рамади

По данным Би-би-си, правительственные войска пытаются войти в пригороды Рамади - города, ранее захваченного исламистами.

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Ключевую роль на этом участке фронта, как отмечается, играют шиитские боевики, которых поддерживает Иран.

Иракские правительственные войска оставили город Рамади 17 мая, и после многих дней интенсивных боев столица самой большой иракской провинции, находящаяся всего в 110 км от Багдада, оказалась под контролем Исламского государства.