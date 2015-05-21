"Исламское государство" захватило древнюю Пальмиру

Наблюдатели за правами человека в Сирии, базирующиеся в Лондоне, сообщают, что правительственные войска оставили позиции в Пальмире и вокруг нее после столкновений, в результате которых погибли по меньшей мере 100 проправительственных бойцов, передает радио "Свобода".

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По данным активистов, теперь "Исламское государство" контролирует около половины территории Сирии.

Город Пальмира считается памятником мировой истории и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе расположены уникальные руины, основная часть которых относится к периоду, когда территория нынешней Сирии была частью Римской империи.

Исламисты из группировки "Исламское государство", которые захватили значительные территории в Сирии и соседнем Ираке, ранее уже уничтожили несколько древних археологических объектов в Ираке.