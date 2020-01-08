Появились фото последствий иранского ракетного удара по военной базе США

В NPR отмечают, что в результате обстрелов повреждения получили по меньшей мере пять зданий.

В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия ракетного удара, нанесенного Ираном по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.

Об этом сообщает NPR.

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"Спутниковые снимки, сделанные в среду, показывают, что иранский ракетный удар нанес большой ущерб авиационной базе Айн аль-Асад в Ираке, где базируются американские и коалиционные военные контингенты", - говорится в сообщении.

На фото, предоставленном компанией Planet и Институтом международных исследований Мидлбери, видны поврежденные ударами ракет ангары и другие здания.

В NPR отмечают, что в результате обстрелов повреждения получили по меньшей мере пять зданий.

"Некоторые из попаданий выглядят так, будто ракета попала в самое яблочко", - заявил аналитик Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.

Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.