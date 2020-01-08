Самолет British Airways выполнил экстренный разворот над Ираком после атаки Ирана

Самолет пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку.

Самолет авиакомпании British Airways выполнил экстренный разворот, чтобы избежать полета над территорией Ирака после пуска иранских ракет по американским военным базам.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Летевший из Мумбаи в Лондон Boeing 777 выполнил экстренный разворот в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом.

Самолет пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку. Многим пассажирам пришлось остаться в аэропорту из-за отсутствия виз Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.