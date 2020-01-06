Белый дом допускает рассекречивание разведданных об угрозах убитого Сулеймани

Ранее американские демократы заявили, что крайне важно, чтобы вопросы национальной безопасности такой важности были доведены до сведения американского народа.

Белый дом допускает возможность рассекречивания и обнародование развединформациюи об угрозах, которые исходили от убитого иранского генерала Касема Сулеймани.

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Об этом сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов, передает kommersant. При этом она сомневается, что демократы останутся удовлетворены этой информацией.

Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес призвали президента США полностью рассекретить обоснование проведения операциипо устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

«Крайне важно, чтобы вопросы национальной безопасности такой важности были доведены до сведения американского народа», - написал Чак Шумер в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в Багдаде в ночь на 3 января при авиаударе США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял Сулеймани. Тегеран обещает ответить США на убийство. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев. В качестве первого ответа на убийство Иран объявил, что более не считает себя обязанным в полной мере придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий.