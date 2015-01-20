Россия и Иран будут сотрудничать в военной сфере
12:17, 20 января 2015Мир
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Россия и Иран заключили соглашение о военном сотрудничестве.
РФ заключила с Ираном договор о военном сотрудничестве / Фото mil.ru
Документ в Тегеране подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его иранский коллега Хосейн Дехкан, сообщает Русская служба Би-би-си.
В ходе переговоров обсуждалось расширение делегационного обмена, штабные переговоры, участие в учениях в качестве наблюдателей.
Читайте такжеИран отрицает договоренности с Россией об обмене нефти на товарыКроме того, по словам российского министра обороны, шла речь об обмене опытом в миротворческой деятельности и борьбе с терроризмом.
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