Россия и Иран будут сотрудничать в военной сфере

Документ в Тегеране подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его иранский коллега Хосейн Дехкан, сообщает Русская служба Би-би-си.

В ходе переговоров обсуждалось расширение делегационного обмена, штабные переговоры, участие в учениях в качестве наблюдателей.

Читайте такжеИран отрицает договоренности с Россией об обмене нефти на товарыКроме того, по словам российского министра обороны, шла речь об обмене опытом в миротворческой деятельности и борьбе с терроризмом.