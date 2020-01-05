Четыре тысячи: США начали переброску военных на Ближний Восток

Около 700 военнослужащих дивизии уже отправились на Ближний Восток.

США начали переброску более четырех тысяч военных в Кувейт.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса.

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Около 700 военнослужащих дивизии уже отправились на Ближний Восток, еще примерно 3,5 тысячи десантников будут переброшены в ближайшее время.

Жена одного из военнослужащих рассказала агентству, что отъезд ее супруга был настолько резким и неожиданным, что они не успели попрощаться даже по телефону.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев.

Напомним, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".