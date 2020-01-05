"Быстро и мощно": Трамп заявил о готовности атаковать 52 объекта в Иране

По словам Трампа, некоторые из объектов, на которые нацелились США, важны для Ирана и иранской культуры.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев.

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Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)», - написал Трамп.

По его словам, некоторые из объектов, на которые нацелились США, важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам Трампа, будут нанесены «очень быстро и очень мощно».

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана.

Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии.

Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.