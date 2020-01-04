Ликвидация Сулеймани: США усиливают меры безопасности на иракских базах

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани усилены меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещаются войска международной коалиции.

Международная антитеррористическая коалиция под руководством США уменьшит количество операций против террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке.

Об этом сегодня заявил представитель коалиции, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

"Мы будем проводить ограниченные операции группы против "Исламского государства" с нашими партнерами по безопасности", - заявил представитель коалиции.

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Он добавил, что были усилены меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещаются войска коалиции.

Ранее немецкий Бундесвер заявил о приостановлении обучения бойцов курдских воинских формирований и солдат центрального правительства в Багдаде. Это решение было принято в штабе международной коалиции по борьбе против ИГ для обеспечения безопасности собственных сил.

Накануне Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило о намерении отправить на Ближний Восток еще около 3 тыс. американских военных. Они прибудут в Кувейт, где присоединятся к 750 военнослужащим США, которых решили перебросить на Ближний Восток ранее на этой неделе. С мая этого года США уже дополнительно направили в регион около 14 тыс. военнослужащих.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что Тегеран будет прибегать к "различных правовым мерам на международном уровне для того, чтобы привлечь США к ответственности за убийство" иранского генерала. Убийство Сулеймани американскими военными Зариф считает "очевидно террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.