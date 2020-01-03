Назван преемник убитого иранского генерала Сулеймани

Им назначен заместитель Сулеймани.

Духовный лидер и руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи назначил преемника командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, о гибели которого стало известно в пятницу.

Как сообщает DW, им стал заместитель Сулеймани - бригадный генерал Эсмаил Каани.

В заявлении Хаменеи также сказано, что задачи указанного спецподразделения из-за смерти Сулеймани не изменятся.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами. В результате убиты восемь человек, среди них Касем Сулеймани - руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», совершавший военные и тайные операции за пределами Ирана. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби».

В Иране в ответ на убийство пообещали "суровую месть".