Международный аэропорт Багдада обстреляли ракетами, есть пострадавшие

В результате обстрела загорелись два автомобиля.

По международному аэропорту в Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты РСЗО, пострадали несколько человек.

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Об этом со ссылкой на иракских чиновников сообщает Al Jazeera. По имеющейся информации, в результате обстрела загорелись два автомобиля. Журналисты узнали, что автомобили принадлежали гражданским лицам.

Сообщается, что атака произошла возле базы сил коалиционных сил.

Атака произошла на фоне обострения ситуации в Ираке. Напомним, участники поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" и их сторонники два дня подряд митинговали у посольства США в Багдаде.

31 декабря они атаковали посольство - прорвались на территорию, разрушив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна. Накануне протестующие подожгли крышу пропускного пункта, расположенного на территории дипломатического представительства.

Американским морским пехотинцам, которые охраняют посольство США, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы помешать дальнейшим действиям протестующих. Только после этого иракские силовики начали оттеснять толпу от ограды диппредставительства.