В Италии пропавшую картину Климта стоимостью $66 миллионов нашли в стене музея

Картина "Портрет леди" австрийского художника Густава Климта исчезла 22 года назад, когда ее готовили к показу на выставке.

Пропавшую 22 года назад картину австрийского художника Густава Климта "Портрет леди" нашли в стене музея в итальянском городе Пьяченца.

Читайте такжеВ США картину Моне продали за рекордную для художника сумму

Картину нашел садовник, который расчищал стену галереи музея от плюща и наткнулся на металлические дверцы с потайной нишей. В нише он и нашел полотно художника, датированное 1897 годом. По словам садовника, сначала он подумал, что наткнулся на обычный мусор, передает espreso.tv со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Эксперты будут проводить экспертизу, чтобы определить, настоящая ли картина, однако руководитель галереи музея Массимо Феррари убежден, что это лишь вопрос времени и работа является оригиналом.

Правоохранители предполагают, что картину украли грабители, которые сняли с нее раму, а потом спрятали ее в стене, чтобы забрать позже. Однако из-за шума в прессе и усиленной охраны галереи после исчезновения шедевра ворам не удалось довести дело до конца.

"Мы не исключаем, что полотно могло находиться там все это время", - заявили в полиции.