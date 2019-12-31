В Словакии вынесли первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу.

Суд в Словакии в понедельник, 30 декабря, вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка.

Читайте такжеУбийство саудовского журналиста Хашукджи: суд приговорил пять человек к смертной казни

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско, приговоренный к 15 годам лишения свободы, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

Напомним, 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил громкие антикоррупционные журналистские расследования.