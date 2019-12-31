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В Словакии вынесли первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста

07:31, 31 декабря 2019
Мир
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15 лет тюрьмы получил 42-летний Золтан Андруско / Фото УНИАН

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско, приговоренный к 15 годам лишения свободы, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

Напомним, 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил громкие антикоррупционные журналистские расследования.

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Теги: #убийство#Словакия