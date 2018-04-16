Десятки тысяч словаков вышли на митинг в Братиславе из-за убийства журналиста-антикоррупционера

Организаторы протестов заявили, что отставки главы правительства Роберта Фицо и главы МВД Роберта Калинака, что состоялись в марте, не восстановили доверия словаков к власти.

Более 30 тысяч словаков в воскресенье, 15 апреля, вышли на антиправительственный протест в Братиславе.

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на местные СМИ, почти через два месяца после убийства журналиста Яна Куцияка его соотечественники требовали полного расследования преступления, передает DW.com.

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Протесты прошли также в городе Гуменне на востоке Словакии. Активисты также требовали увольнения начальника полиции Тибора Гаспара.

Организаторы протестов заявили, что отставки главы правительства Роберта Фицо и главы МВД Роберта Калинака, что состоялись в марте, не восстановили доверия словаков к власти.

Убийство журналиста Яна Куцияка, который проводил громкие антикоррупционные журналистские расследования вызвало правительственный кризис в Словакии. Куцияка и его девушку нашли застреленными в доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Журналист разбирался в коррупционных связях словацких чиновников и их связях с итальянской мафией.

В ЕС требуют быстрого и всестороннего расследования дела. В Словакии уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста с требованием расследования убийства и отставки ряда чиновников.