В Польше начался второй тур президентских выборов

09:37, 24 мая 2015
Мир
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В Польше началось голосование на втором туре президентских выборов. 

Коморовский проиграл один процент в первом туре / Фото УНИАН

По всей стране в воскресенье открылось более 27 тысяч избирательных участков, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В бюллетени для голосования внесены имена действующего главы государства Бронислава Коморовского и кандидата от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Право и справедливость" Анджея Дуды.

Читайте такжеНа президента Польши пытались напасть во время встречи с избирателями По итогам первого тура голосования 10 мая Коморовский проиграл своему главному конкуренту лишь один процент. При этом ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, необходимых для победы.

По данным соцопросов, шансы обоих кандидатов в президенты на победу во втором туре практически равны.

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