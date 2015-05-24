В Польше начался второй тур президентских выборов

По всей стране в воскресенье открылось более 27 тысяч избирательных участков, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В бюллетени для голосования внесены имена действующего главы государства Бронислава Коморовского и кандидата от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Право и справедливость" Анджея Дуды.

Читайте такжеНа президента Польши пытались напасть во время встречи с избирателями По итогам первого тура голосования 10 мая Коморовский проиграл своему главному конкуренту лишь один процент. При этом ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, необходимых для победы.

По данным соцопросов, шансы обоих кандидатов в президенты на победу во втором туре практически равны.