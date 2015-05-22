Стало известно, кто поборется за победу в Евровидении-2015

В общем репетиций устроили три, чтобы прямой эфир концерта состоялся без технических осложнений, пишет ТСН.

Сегодня выступали исполнители из Азербайджана, Кипра, Чехии, Исландии, Ирландии, Израиля, Латвии, Литвы, Мальты, Черногории, Норвегии, Польши, Португалии, Сан-Марино, Словении, Швеции и Швейцарии.

После голосования в финал попали Польша, Словения, Швеция, Норвегия, Черногория, Кипр, Азербайджан, Латвия, Израиль. Финал состоится 23-го мая, вне конкурса попадают Австрия, победитель конкурса прошлого года, а также Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания как "основатели" действа.

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По мнению букмекеров, в этом году победителем Евровидения должен стать представитель Швеции Монсу Зелмерлев с песней Heroes.

По итогам голосования из первого полуфинала в финал прошли Армения, Албания, Румыния, Россия, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия и Бельгия.