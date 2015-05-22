Букмекеры назвали претендентов на победу в Евровидении-2015

После второго полуфинала букмекеры объявили фаворитов конкурса. Сразу две авторитетные мировые букмекерские конторы Bwin и William Hill прогнозируют победу участнику от Швеции Монсу Зелмерлеву, второе место отдают группе Il Volo из Италии, а третье - Гаю Себастьяну из Австралии, сообщает Росбалт. Также в фаворитах исполнители из России и Эстонии. Значительно отстает от них Сербия, но не включить в список фаворитов "бомбу Евровидения", как ее уже успели назвать зрители, было бы несправедливо, пишет Lenta.ru.

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И так, фаворитом №1 букмекеры назвали 28-летнего поп-певца из Швеции Монса Зелмерлева, который покорил зрителей Евровидения композицией Heroes. Он выпустил 6 альбомов и несколько синглов. Впервые на сцене певец появился в 19 лет. Принимал участие в нескольких талант-шоу, а в этом году победил в конкурсе Melodifestivalen, благодаря чему представляет Швецию на Евровидении-2015.

Далее идет Италия. Месяц назад итальянское оперное поп-трио Il Volo ("Полет"), занимало у букмекеров первое место, но чем ближе к финалу, тем чаще меняются позиции лидеров у букмекеров. Теноры Пьеро Бароне и Иньяцио Боскетто и баритон Джанлуки Джинобле вместе выступают с 2009 года. На конкурсе они поют о великой любви, Grande Amore. Представителям Италии по 20 лет, они завоевали если не любовь, то пристальное внимание зрителей по всему миру, и теперь смело могут претендовать на победу в главном европейском песенном конкурсе.

Впервые принимающую участие в Евровидении Австралию на правах полноценного участника, представляет Гай Себастиан. В 2014 году австралийцев пригласили в качестве гостей на второй полуфинал. Он выступает с зажигательной песней Tonight Again. 33-летний певец и композитор выпустил 8 студийных альбомов, а его синглы не раз возглавляли музыкальные чарты Австралии. Популярен он и в Новой Зеландии.

Отметим, что в случае победы Австралии, ей придется найти себе партнера в Европе, который станет организатором конкурса 2016 года. Об этом ведутся переговоры с Германией.

Также пророчат победу в конкурсе букмекеры и Эстонии. История участников эстонского дуэта достойна кинофильма. Элина Борн была в школе на уроках, когда получила Facebook-сообщение от одного из самых известных в Эстонии продюсеров, авторов и исполнителей Стига Рясты, занимавшегося тогда эстонской версией телепроекта "Поп-идол". Он предложил ей сотрудничество, найдя на YouTube видео с ее выступлением. "Если честно, я разревелась. Мне понадобилось несколько дней, чтобы собрать все свое мужество и ответить ему", - вспоминает Элина Борн. Теперь этот дуэт на самом престижном песенном конкурсе исполняет композицию Goodbye To Yesterday, автором которой и есть Стиг Ряста.

Исполнительница из России Полина Гагарина также вошла в число фаворитов с песней A Million Voices, написанной интернациональной командой авторов. В песне говорится о том, что все люди равны, все хотят мира, любви и верят в мечты. Полина Гагарина приобрела известность в России после победы в телевизионном проекте "Фабрика звезд-2" в 2003 году. За свою карьеру она выпустила 2 студийных альбома.

Следует отметить, что никого не оставила равнодушным певица из Сербии Бояна Стаменов. Девушка с пышными формами и сильным голосом вызвала множество воодушевленных постов в соцсетях, а первый комментарий произнесли сами ведущие конкурса: "Сербия отправила бомбу на Евровидение". Кстати, впервые Сербия исполняет песню не на сербском. В оригинале композиция называется Ceo svet je moj (Весь мир - мой), а на английском - Beauty Never Lies. Текст написал Чарли Мэйсон - соавтор прошлогодней песни-победительницы Rise Like A Phoenix.