Возле стадиона в Лондоне нашли бомбу времен войны

Считается, эта бомба была сброшена во время бомбардировок немецкой армии. Когда военные доставали бомбу, людей из близлежащих домов эвакуировали, дороги перекрыли, передает ВВС Украина.

Бомбу обнаружили строители, по данным военных - она была в 200-х метрах от стадиона.

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Сообщается, что ее сдетонировали в безопасном месте.