Молдова и Румыния создадут совместный миротворческий батальон
18:07, 22 мая 2015Мир
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Молдова и Румыния сформируют отдельный миротворческий батальон. Это станет новым этапом укрепления военно-политических связей двух стран.
Молдова и Румыния укрепляют двухсторонее сотрудничество / neftegaz.ru
Об этом сообщает сайт минобороны Молдовы, передает "ЕвроПравда". Опыт румынской армии в многонациональных учениях и миссиях может быть использован и для развития двусторонних отношений стран и совместного участия в миротворческих миссиях ООН и ЕС", - говорится в сообщении.
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Не исключается также включение в состав международного батальона военнослужащих Польши и Украины.
Также принято решение о расширении сотрудничества по совместной подготовке войск, учитывая положительный опыт недавних маневров на румынском полигоне Смэрдан, где проходили учения с участием подразделений Великобритании, США, Молдовы и Румынии.
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