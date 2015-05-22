Молдова и Румыния создадут совместный миротворческий батальон

Об этом сообщает сайт минобороны Молдовы, передает "ЕвроПравда". Опыт румынской армии в многонациональных учениях и миссиях может быть использован и для развития двусторонних отношений стран и совместного участия в миротворческих миссиях ООН и ЕС", - говорится в сообщении.

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Не исключается также включение в состав международного батальона военнослужащих Польши и Украины.

Также принято решение о расширении сотрудничества по совместной подготовке войск, учитывая положительный опыт недавних маневров на румынском полигоне Смэрдан, где проходили учения с участием подразделений Великобритании, США, Молдовы и Румынии.