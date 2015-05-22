Страны "Восточного партнерства" вышли на уровень "нормальных отношений" с ЕС - Могерини

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что в политике «Восточного партнерства» стороны вышли на уровень "нормальных отношений".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, перед началом пленарного заседания саммита «Восточного партнерства» сегодня в Риге Могерини сказала: "Это новая эра нашего партнерства, новая стадия. Сегодня с нашими партнерами мы вышли на стадию повседневных нормальных отношений. Это может быть не сенсационным, но это приносит выгоды для наших людей, и мы над этим работаем".

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Верховный представитель подчеркнула, что, несмотря на то, что страны «Восточного партнерства» "такие разные", для ЕС "наши отношения с каждым партнером важны". "Я думаю, что это будет хороший день для всех нас", - добавила она.

Как сообщалось, программа "Восточное партнерство" предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Евросоюза с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.

Соглашения об ассоциации с ЕС уже подписали Украина, Грузия и Молдова.