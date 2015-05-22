В Мекке построят самый большой в мире отель с 10 тысячами номеров (фото)
16:27, 22 мая 2015Мир
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В священном для всех мусульман городе Мекке в Саудовской Аравии к 2017 году построят крупнейший в мире отель.
Строительство отеля обойдется в 3,5 миллиардов долларов / Dar Al-Handasah
Уникальный гостиничный комплекс с 12 отдельными 44-этажными башнями на 10 тысяч номеров, имеющий 70 ресторанов, паркинг, супермаркеты и вертолетную площадку, будет построен при финансовой поддержке Саудовской Аравии, передает Новое Время со ссылкой на CNN.
Dar Al-Handasah
Купол самого большого отеля в мире под названием Abraj Kudai будет выполнен в марокканском стиле.
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Отель, строительство которого обойдется в 3,5 миллиардов долларов, общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров, рассчитан на паломников, которые ежегодно приезжают в Мекку. По статистике, на хадж сюда съезжается более 15 миллионов мусульман из различных стран мира.
Dar Al-Handasah
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