Эрдоган запросит у парламента разрешение на отправку армии в Ливию

Турецкий президент отметил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении представить в парламент запрос на использование вооруженных сил страны в Ливии.

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Ранее он подписал меморандум о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

«Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги», - сказал турецкий президент. Он добавил, что первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию. Эрдоган выразил надежду, что парламент одобрит мандат уже 8 или 9 января, сообщает Анадолу.

«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран», - сказал он.

За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Париж. В помощи ему также подозревают Россию. Недавно Эрдоган заявил о нахождении в Ливии более 2 тыс. наемников российской «ЧВК Вагнера», помогающих армии фельдмаршала.

С 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.