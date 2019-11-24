США потеряли в Ливии беспилотник

Аппарат использовался для «мониторинга ситуации в сфере безопасности и отслеживания перемещения террористов».

Вооруженные силы США потеряли связь с разведывательным беспилотным летательным аппаратом в районе ливийского Триполи.

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Об этом сообщает «Анадолу», со ссылкой на Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

Отмечается, что связь с аппаратом потеряли 21 ноября. БПЛА использовался для «мониторинга ситуации в сфере безопасности и отслеживания перемещения террористов».

Напомним, что в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположено сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. В то же время на востоке, в городе Тобрук, размещается парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийскую национальную армию" во главе с генералом Халифе Хафтаром.

Как сообщалось, 4 апреля "Ливийская национальная армия" начала наступление на Триполи, где расположен международно признанное правительство страны. В ответ верные правительству войска начали операцию "Вулкан гнева".

В новый виток гражданской войны в Ливии активно вмешиваются российские наемники, которые воюют на стороне Хафтара.