США ввели меры по сдерживанию России и Турции в Средиземноморье

Эти меры укрепляют военные связи с Грецией и отменяют эмбарго на поставки оружия Кипра, устанавливая союзников для контроля региональных амбиций Турции.

В бюджете США на следующий год предусмотрены меры по сдерживанию действий Турции и России в Средиземноморском регионе на сумму 1,4 триллиона долларов.

Об этом пишет The Hill.

Соответствующее решение Конгресса делает Соединенные Штаты ключевым игроком на рынке природного газа в этом регионе благодаря партнерству в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.

Читайте такжеИмпичмент: Трамп похвастался, что в Сенате большинство – за республиканцами

Эти меры укрепляют военные связи с Грецией и отменяют эмбарго на поставки оружия Кипра, устанавливая союзников для контроля региональных амбиций Турции.

«Сняв американское эмбарго на поставки оружия Кипра и предоставив необходимую военную помощь Греции, этот закон обеспечит комплексный подход к стабильности ключевых партнеров», – рассказал сенатор и соавтор законопроекта Марко Рубио.

Другой соавтор законопроекта – сенатор Боб Менендес – говорит, что такой шаг «ознаменует начало нового дня для участия США в Восточном Средиземноморье».

За последние десятилетия в отдельных морских водах Кипра, Египта и Израиля открыли большие запасы природного газа. Также эти меры усиливают конкуренцию в энергетическом секторе Европы в ущерб России.

В стороне от этих событий до сих пор находится Турция, которая недавно подписала морское соглашение с Ливией, заключающийся в прорезании территориальных вод Греции и Кипра и угрожающее претензиям этих стран на любые открытия газовых месторождений, согласованных ранее в их экономических зонах.

Конгресс также обязал агентства США сообщать о любых нарушениях Турцией морских или воздушных границ Кипра и Греции.