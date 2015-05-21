Меркель заявила, что вернуться к формату саммитов G8 невозможно

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе выступления в бундестаге, передает Би-би-си. "Развитие событий в Украине - та причина, почему мы встречаемся в Эльмау в качестве G7, а не G8", - сказала она.

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По словам Ангелы Меркель, G8 представляет собой сообщество единых ценностей, среди которых - демократия и верховенство закона, и действия России в Украине пока не соответствуют им.

Напомним, в марте 2014 года лидеры США, Британии, Франции, Германии, Японии, Италии и Канады совместно с руководством ЕС впервые с 1996 года встретились на саммите без России из-за аннексии Крыма.

В апреле министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени министров иностранных дел стран G7 выразил надежду на то, что G7 снова сможет стать G8, если Кремль будет способствовать установлению мира в Украине.