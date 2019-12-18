В балетной школе Венской оперы детям рекомендовали курить, чтобы не набирать вес

При обращении к ученикам Венской школы использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы рекомендовали детям курить, чтобы не набирать вес.

Об этом говорится в докладе специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии, передает BBC.

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Комиссия выяснила, что танцоры подвергались суровым методам обучения и плохо контролируемым большим нагрузкам.

По словам главы комиссии Сюзанны Рейндл-Краускопф, ученикам советовали курить, чтобы оставаться худыми, а при обращении к ним использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.

В Венской государственной опере заявили, что уже сократили количество выступлений учеников, и пообещали более детально изучить доклад.

Специальная комиссия была создана после того, как в апреле 2019 года австрийская газета Falter выпустила расследование о "методах XIX века", используемых в Венской балетной школе. По их данным, ученики регулярно сталкиваются с муштрой и унижением, а девочек доводят до анорексии и булимии. Кроме того, один из учеников рассказал о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя.

Балетная школа Венской государственной оперы - одна из самых престижных балетных школ Европы, основанная в 1771 году.