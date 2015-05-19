Ким Чен Ын отдал приказ вести подготовку к запуску межконтинентальной ракеты

Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что запуск может состояться в октябре, когда в КНДР будет отмечаться 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

По данным многочисленных правительственных источников США, Японии и Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета должна вывести на орбиту искусственный спутник.

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Последний успешный запуск баллистической ракеты со спутником был осуществлен Севером в 2012 году - тогда ракета-носитель "Ынха-3" (Млечный путь) вывела на орбиту спутник "Кванмёсон-3" (Сияющая звезда).

По данным министерства обороны Японии, дальность полета новой северокорейской межконтинентальной ракеты может достигать 10 тыс. км.