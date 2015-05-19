Ким Чен Ын отдал приказ вести подготовку к запуску межконтинентальной ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал национальному космическому агентству начать подготовку к тестовому запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Отмечается, что запуск может состояться в октябре, когда в КНДР будет отмечаться 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК).
По данным многочисленных правительственных источников США, Японии и Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета должна вывести на орбиту искусственный спутник.
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Последний успешный запуск баллистической ракеты со спутником был осуществлен Севером в 2012 году - тогда ракета-носитель "Ынха-3" (Млечный путь) вывела на орбиту спутник "Кванмёсон-3" (Сияющая звезда).
По данным министерства обороны Японии, дальность полета новой северокорейской межконтинентальной ракеты может достигать 10 тыс. км.