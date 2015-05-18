В Британии начали новое расследование в отношении российского телеканала Russia Today

20:37, 18 мая 2015
Мир
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Британский медиарегулятор Ofcom начал новое расследование в отношении российского телеканала Russia Today по поводу нарушения требований о беспристрастности.

Russia today

Это уже шестое дело против телеканала, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, на этот раз расследование касается программы SophieCo от 27 марта 2015 года.

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Как сообщается, в эфире было продемонстрировано интервью относительно центров содержания мигрантов в Великобритании.

Как отметили в медиарегуляторе, они получили жалобу телезрителя о предвзятости данного выпуска.

Как сообщал УНИАН, Ofcom обвинил российский телеканал Russia Today, который ранее был уличен в прямом эфире, в необъективном освещении информации о событиях в Украине и пригрозил забрать лицензию.

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