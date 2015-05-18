В Британии начали новое расследование в отношении российского телеканала Russia Today

Это уже шестое дело против телеканала, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, на этот раз расследование касается программы SophieCo от 27 марта 2015 года.

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Как сообщается, в эфире было продемонстрировано интервью относительно центров содержания мигрантов в Великобритании.

Как отметили в медиарегуляторе, они получили жалобу телезрителя о предвзятости данного выпуска.

Как сообщал УНИАН, Ofcom обвинил российский телеканал Russia Today, который ранее был уличен в прямом эфире, в необъективном освещении информации о событиях в Украине и пригрозил забрать лицензию.