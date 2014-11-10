Британия угрожает Russia Today отобрать лицензию из-за лжи о событиях в Украине

Russia Today находится под угрозой санкций британского регулятора СМИ Ofcom, поскольку прокремлевский канал нарушил правила вещания, предвзято освещая кризис в Украине, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian.

Представители Russia Today были вызваны на встречу в Ofcom после того, как канал был признан виновным в нарушении норм Кодекса британских вещателей в постановлении, опубликованном в понедельник.

Регулятор выделил четыре отдельных отчета, все они касаются трансляций в марте этого года, связанных с ситуацией в Украине.

Ofcom признал, что RT, который финансируется правительством РФ и запустил британскую версию с прошлого месяца, "хочет представлять новости с точки зрения России".

Читайте такжеБританский регулятор рассматривает семь жалоб на новости и документальные фильмы Russia TodayВ Ofcom сообщили, что поставил канал "к сведению, что любые будущие нарушения надлежащих правил беспристрастности может привести к дальнейшим регуляторной действия, в том числе рассмотрения уставных санкций".

Уставные санкции могут быть осуществлены как в виде штрафа, так и в виде отзыва лицензии на вещание.

Представитель Ofcom сказал: "Ofcom имеет строгие правила по защите аудитории. Если вещатели нарушают наши правила, мы осуществляем срочные и решительные действия”.