Парламент Словении поддержал легализацию однополых браков

За такое решение высказался 51 депутат, против выступили 28 и еще 5 воздержались, пишет Европейская правда со ссылкой на The Global Post.

Как отмечается, законопроект был предложен оппозицией "Объединенные левые" и поддержан правящей коалицией.

"Эта поправка, определяющая брак как пожизненное сообщество двух людей, независимо от пола, устраняет дискриминационную ситуацию, которая была до сих пор", - заявил Матей Ватовец, депутат от "Объединенных левых".

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В то же время, как пишет издание, оппозиционные правоцентристские партии выступили против документа, говоря, что это позволит однополым парам усыновлять детей и подрывает традиционные семейные ценности.

Во время сессии около 2 тыс. человек собрались перед зданием парламента в знак протеста против законопроекта и объявили, что они начнут сбор подписей под петицией о созыве референдума, чтобы предотвратить вступлению закона в силу.

Согласно законодательству Словении, референдум по имплементации закона созывается, если соответствующую петицию подписало 40 тыс. граждан.