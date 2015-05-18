В российских школах предлагают ввести уроки земледелия и организовать огороды

С 1 сентября 2015 года в российских школах предлагают ввести новую учебную дисциплину «Земледелие» или начать занятия по этой теме в рамках действующих уроков труда. Соответствующее обращение (есть в распоряжении «Известий») министру образования и науки Дмитрию Ливанову направил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Также коммунисты просят при возможности выделить школам участки под школьные огороды, где можно было бы вести практические занятия — сажать картошку, зелень, плодовые деревья и т.д. Новой дисциплине предлагают обучать с 5 класса, пишут «Известия».

"Сельскохозяйственный труд необходим российским школьникам — учащиеся смогут заинтересоваться этой сферой и затем восполнить ряды агрономов, фермеров или садоводов, - говорится в обращении. - Таким образом выпускники смогут внести свой вклад в процесс импортозамещения. Просим вас принять все необходимые решения и провести согласования, чтобы уроки земледелия начались в школах уже с 1 сентября 2015 года".

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Идею уже поддержали в некоторых российских школах.

Как сообщали «Известия» ранее, в этом году сельхозпроизводители могут не справиться со сбором урожая без привлечения большего числа мигрантов. Депутаты Астраханской областной думы направили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить допустимую долю иностранных работников, привлекаемых в сферу овощеводства, до 80% от общего числа работников организации. Парламентарии отмечают, что в 2015 году в рамках программы по импортозамещению поставлена задача увеличить объемы производства сельхозпродукции, в то же время установленный лимит в 50% на привлечение мигрантов не позволит провести сезонные работы с мая по октябрь.