Власти Бангладеш обязали школы ввести обязательные уроки плавания

Правительство Бангладеш обязало школы ввести в обязательную программу уроки плавания.

По данным ООН, ежегодно в Бангладеш тонет 18 тысяч человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Министр образования государства подтвердил, что власти расчистят пруды и озера в сельской местности, чтобы проводить там уроки плавания. Городские школы будут пользоваться университетскими бассейнами.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый час в мире тонут около 40 человек. Более 90% случаев происходят в Африке, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.