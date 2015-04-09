Власти Бангладеш обязали школы ввести обязательные уроки плавания
18:24, 09 апреля 2015Мир
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По данным ООН, ежегодно в стране тонут 18 тысяч человек.
REUTERS
Правительство Бангладеш обязало школы ввести в обязательную программу уроки плавания.
По данным ООН, ежегодно в Бангладеш тонет 18 тысяч человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Министр образования государства подтвердил, что власти расчистят пруды и озера в сельской местности, чтобы проводить там уроки плавания. Городские школы будут пользоваться университетскими бассейнами.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый час в мире тонут около 40 человек. Более 90% случаев происходят в Африке, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.
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