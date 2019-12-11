Жестокое убийство украинцев в Польше: стали известны шокирующие подробности

Задержанный сознался в содеянном и объяснил свои мотивы.

Стали известны новые подробности убийства двоих украинцев на ферме в населенном пункте Доброславов в Люблинском воеводстве Польши на минувших выходных.

Читайте такжеЛеонид "Копперфильд": в Москве убийца сбежал из клетки в зале суда (видео побега)Как передает Сегодня, задержанный по подозрению в причастности к преступлению 36-летний гражданин Украины сознался в содеянном и объяснил свои мотивы.

Вскрытие показало, что перед смертью одному из потерпевших были нанесены 18 ударов ножом в область груди и брюшной полости, а второму – пять ударов в шею и грудь. Потом у последнего злоумышленник украл около 200 долларов, а также неопределенную сумму денег у первого погибшего.

Данные преступления были классифицированы как содеянные с особой жестокостью, за что обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, его обвиняют в двух кражах – 2 декабря он забрал у своих коллег 1500 и 900 злотых (более 9,1 тысячи и 5,5 тысячи гривень соответственно).

11 декабря назначено судебное заседание, на котором убийце планируют избрать меру пресечения.

Ранее УНИАН сообщал, как в Польше нашли мертвыми двоих украинцев.