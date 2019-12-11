США проведут в Европе самые масштабные военные учения со времен окончания "холодной войны"

В рамках учений в Европу прибудут около 20 тыс. военных.

США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения за последние 30 лет.

Читайте такжеСША и Южная Корея отменили совместные учения из-за КНДР

Во время учений США перебросят в Европу 20 тыс. солдат, которые будут базироваться в Германии, сообщает "Немецкая волна". Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО.

При этом вооруженные силы США присоединятся к уже стационированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тыс. человек.

Целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.