Один из лидеров "Исламского государства" в Сирии убит в ходе операции США
17:56, 16 мая 2015Мир
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Спецназ США провел операцию на территории Сирии против боевиков группировки "Исламское государство".
REUTERS
По данным Пентагона, в ходе спецоперации был убит один из лидеров джихадистов, известный как Абу Сайяф, который, предположительно, отвечал за контрабандные поставки нефти для боевиков "Исламского государства", передает Би-би-си.
Читайте такжеБоевики «Исламского государства» казнили десятки мирных сирийцевКак сообщает агентство Рейтер, американские военные также захватили жену Абу Сайяфа и доставили в Ирак.
Операция в Сирии, по данным агентства Рейтер, была проведена в ночь на субботу.
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