Один из лидеров "Исламского государства" в Сирии убит в ходе операции США

По данным Пентагона, в ходе спецоперации был убит один из лидеров джихадистов, известный как Абу Сайяф, который, предположительно, отвечал за контрабандные поставки нефти для боевиков "Исламского государства", передает Би-би-си.

Читайте такжеБоевики «Исламского государства» казнили десятки мирных сирийцевКак сообщает агентство Рейтер, американские военные также захватили жену Абу Сайяфа и доставили в Ирак.

Операция в Сирии, по данным агентства Рейтер, была проведена в ночь на субботу.