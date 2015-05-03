Боевики "Исламского государства" убили до 300 пленных

По сообщениям из Ирака, джихадисты из группировки "Исламское государство" убили до 300 пленных езидов, сообщает Русская служба Би-би-си.

По сведениям из езидских источников, они были преданы смерти в пятницу в районе Тал-Афар к западу от города Мосул.

Вице-президент Ирака Усама Нуджайфи назвал эти убийства варварскими и ужасающими.

Как отмечает редактор Би-би-си по Ближнему Востоку Алан Джонстон, остается неясным, почему езидов убили сейчас и каким способом их убили.

Год назад наступавшие в Ираке и Сирии джихадисты-сунниты убили и захватили в плен тысячи представителей этого меньшинства. Многие женщины подвергались сексуальному насилию и были обращены в рабство.

Читайте такжеЭфиопия объявила трехдневный траур по казненным ИГИЛ христианамДжихаддисты-сунниты считают езидов, чья религия содержит элементы язычества, иудаизма, древних индоиранских верований, христианства и ислама, отступниками от истинной веры и подвергают их жестоким гонениям.

Тысячи езидов бежали весной прошлого года на контролируемые курдами территории на севере Ирака после захвата исламистами провинции Ниневия.

Большинство из этих территорий до сих пор остаются в руках ИГ, хотя недавнее наступление курдов позволило, в частности, разблокировать гору Синджар, на которой много месяцев укрывались тысячи езидских беженцев, окруженных силами исламистов.