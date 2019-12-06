Швеция возглавит ОБСЕ в 2021 году

В 2020 году в ОБСЕ будет председательствовать Албания.

Швеция будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2021 году, Польша – в 2022 году.

Об этом говорится в решении совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает Европейская правда.

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"Совет министров постановляет, что Швеция будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2021 году; постановляет, что Польша будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2022 году", - говорится в решении.

В 2020 году в ОБСЕ будет председательствовать Албания. И.о. министра МИД Албании Гент Чакай уже заявил, что его страна останется преданной политическим приоритетам предыдущего председательства.

Напомним, российская делегация настаивала исключить вопрос аннексии Крыма из декларации встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия).